Borsa: Asia attende Usa-Cina, bene Tokyo

MILANO, 14 GEN - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico piuttosto tranquilli in attesa della prima fase dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, con il dipartimento del Tesoro Usa che ieri ha fatto cadere l'accusa a Pechino di manipolare lo yuan. La Borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana con segno positivo, dopo la festività di ieri, con l'indice Nikkei 225 in crescita finale dello 0,73%. In calo dello 0,3% nel finale Hong Kong, sulla stessa linea la chiusura dei listini di Shanghai e Shenzhen dopo i dati sulle esportazioni cinesi. In rialzo dello 0,4% l'indice generale della Borsa di Seul (fiacco l'indice tecnologico Kosdaq), in aumento dello 0,8% la chiusura di Sidney. Incerti con minima intonazione positiva i futures sull'avvio dei mercati europei.