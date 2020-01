Petrolio: in rialzo a 59, dollari barile

ROMA, 13 GEN - Quotazioni del petrolio in leggero rialzo in avvio di settimana dopo il nettissimo calo dei giorni scorsi seguito alla fiammata registrata con l'acuirsi delle tensioni tra Usa e Iran. In avvio di settimana i contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio guadagnano 9 centesimi a 59,13 dollari al barile. Il Brent guadagna 5 centesimi a 65,03 dollari al barile.