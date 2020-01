Borsa: Europa conferma rialzo, Milano +0

MILANO, 9 GEN - Confermano il rialzo le borse europee dopo l'avvio ben intonato dei listini Usa, assorbiti i timori di un nuovo conflitto in Medio Oriente e sulla scia dell'inatteso rialzo della produzione industriale tedesca, salita a novembre oltre le stime dopo due mesi in rosso. Un dato in sintonia con il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione dagli Usa. La migliore è Francoforte (+1,18%), seguita da Milano (+0,95%) e, a distanza, da Londra (+0,5%), Parigi (+0,28%) e Madrid (+0,02%). In luce i tecnologici, spinti dalle vendite di iphone in Cina e dall'ormai imminente firma della prima fase dell'accordo sui dazi a Washington tra il 13 e il 15 gennaio. Stm guadagna a Milano il 3% e Dialog Semiconductor il 3,1%. Bene il risparmio gestito dopo le stime di Azimut (+4,2%) sull'utile, la raccolta di Fineco (+3,59%) e Mediolanum (+3,52%), mentre Banca Generali (+3,68%) li annuncia la prossima settimana. Cauta Atlantia (+0,14%) dopo le parole del ministro dei trasporti Paola De Micheli.