Saviola compra 50% tedesca Rheinspan

MILANO, 9 GEN - Il gruppo Saviola, azienda italiana specializzata in economia circolare nel settore del legno, ha siglato l'accordo per l'acquisizione al 50% con l'ingresso nel capitale dell'azienda tedesca Rheinspan. L'azienda tedesca ha registrato per il 2019 un fatturato di circa 80 milioni di euro e ha un numero di dipendenti pari a 212 unità. Saviola, nata nel 1963 a Viadana (Mantova), può contare su 13 stabilimenti e 1500 dipendenti. Il gruppo è conosciuto a livello internazionale come l'inventore del pannello di legno riciclato al 100%. Si tratta di un accordo "storico di cui sono veramente orgoglioso, perché è incentrato sulla capacità delle nostre aziende di tenere il passo con le esigenze del mercato. Questa operazione avrà ricadute molto positive anche sul mercato europeo perché permetterà di coniugare la creatività italiana con l'esperienza tedesca" ha commentato Alessandro Saviola Presidente del Gruppo Saviola.