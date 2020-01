Borsa: Europa sale con tecnologici

MILANO, 9 GEN - Sono tutte orientate al rialzo, in linea coi futures Usa, le Borse europee con l'eccezione di Madrid al palo (-0,03%) dopo le aste di titoli di Stato. L'abbassamento della tensione fra Usa e Iran, malgrado il greggio sia in leggera ripresa, spinge il mercati a tornare a valutare i dati macroeconomici. Non a caso svetta Francoforte (+1,33%) che beneficia del dato sulla produzione industriale, salita dell'1,1% a novembre dopo due cali consecutivi nei mesi precedenti. A spingere la Borsa tedesca contribuiscono poi Infineon (+2,67%) e Dialog (+2,45%) come Stm (+3,46%), sul podio a Milano (+0,8%) come a Parigi (dove l'indice guadagna lo 0,51%): al pari di Asm (+2,22%) si tratta di fornitori di Apple, che ha registrato una crescita a due cifre delle vendite di Iphone in Cina a dicembre in un momento comunque favorevole ai titoli tecnologici con il Nasdaq che alla vigilia ha toccato un nuovo record.