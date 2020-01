Generali acquisisce Seguradoras Unidas

TRIESTE, 8 GEN - Generali ha completato l'acquisizione in Portogallo del 100% della compagnia Seguradoras Unidas e della società di servizi AdvanceCare da Calm Eagle Holdings Sarl e Calm Eagle Parent Holdings II Sarl, detenute a maggioranza da fondi di investimento gestiti da alcune controllate di Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Generali, si legge in una nota, ha ricevuto le approvazioni di tutti gli organi regolamentari e delle autorità per la concorrenza e ha così perfezionato l'operazione annunciata il 18 luglio scorso. Pedro Carvalho sarà il Ceo delle compagnie di Generali in Portogallo (Generali Vida, Generali Seguros, Seguradoras Unidas), a diretto riporto di Jaime Anchústegui, Ceo International di Generali. Carvalho, conclude la nota, entra nel Gruppo dopo una significativa esperienza in ruoli manageriali nel settore assicurativo. (ANSA).