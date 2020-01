Borsa:Europa risale, Milano guida(+0,3%)

MILANO, 8 GEN - Invertono la rotta le principali borse europee dopo una mattinata difficile a seguito dell'attacco dell'Iran a una base americana in Iraq. Milano (+0,3%) è la regina, seguita da Francoforte (+0,17%) e a distanza da Parigi (+0,1%) e Londra (+0,05%), invariata Madrid. I listini hanno assorbito l'inatteso calo degli ordini di fabbrica in Germania (-1,3%), mentre la fiducia dei consumatori in Francia è scesa oltre le stime a 102 punti. In rialzo i futures Usa dopo l'aumento delle richieste di mutui (+13,5%). In arrivo nel pomeriggio l'indice Adp che misura la variazione dell'occupazione. Sotto pressione il colosso dei viaggi Tui (-4,26%) insieme al tecnologico John Wood (-5,77%). Contrastate Bt (+1%), spinta dall'accelerazione sulla fibra nel Regno Unito, e Tim (-2%). Bene Lundin Petroleum (+2,2%) e Saipem (+1,1%) nonostante l'inversione di rotta del greggio (Wti -0,11%), mentre le ipotesi accordo con il Governo sulle tariffe e sugli investimenti autostradali spingono Atlantia (+4%).