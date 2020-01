Borsa: Europa debole, Milano -0,4%

MILANO, 8 GEN - Segnano il passo con moderazione le principali borse europee nel giorno dell'attacco dell'Iran a una base americana in Iraq per vendicare l'uccisione del generale Qassem Soleimani lo scorso 3 gennaio. Francoforte (-0,6%) è la peggiore dietro a Parigi (-0,5%), mentre Madrid, Milano e Londra cedono tutte lo 0,4% circa. Pesa il dato sugli ordini di fabbrica in Germania, peggiore delle stime con un calo dell'1,3% in novembre a fronte di un atteso rialzo dello 0,2%, mentre la fiducia dei consumatori in Francia è scesa oltre le stime a 102 punti. In rosso i futures Usa in vista delle richieste di mutui e dell'indice Adp che misura la variazione dell'occupazione. Sotto pressione il colosso dei viaggi Tui (-2,92%) insieme al tecnologico John Wood (-2,55%). Di segno opposto l'andamento del telefonico Bt (+2,46%) con l'accelerazione sulla fibra decisa nel Regno Unito.