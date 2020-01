Borsa Milano sale con Fineco, debole Tim

MILANO, 7 GEN - Piazza Affari si avvicina a metà giornata tra le migliori Borse europee della seduta, confermando i rialzi della mattina: l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, con Francoforte in aumento dello 0,9% e Londra in marginale crescita dello 0,1%. Tra i titoli maggiori di Milano, Diasorin e Fineco crescono del 3,5%, con Poste e Stm in aumento del 2,7%. Acquisti anche su Pirelli (+2,6%), Unipol (+2,4%) e Leonardo, in aumento del 2,2%. In crescita attorno ai due punti percentuali Atlantia (in ambito autostradale Astm +1,5%), cauta Fca (+0,5%), in marginale ribasso Eni, Campari e Tim, che scende dello 0,4% a 0,55 euro. Nel paniere a bassa capitalizzazione spicca Brunello Cucinelli, che sale del 7% dopo i dati di vendita del 2019 e le previsioni positive per l'anno appena iniziato.