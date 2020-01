Usb, operai Ilva As bloccano accesso Eni

TARANTO, 7 GEN - Un gruppo di lavoratori dell'Ilva in As aderenti all'Usb ha occupato dalle prime luci del mattino la bretella stradale tra il siderurgico ArcelorMittal e la raffineria Eni, nei pressi del varco mezzi pesanti, bloccando l'accesso ai cancelli. Protestano per il mancato rifinanziamento dell'integrazione salariale per oltre duemila cassintegrati. Hanno occupato la sede stradale con alcune auto. Sul posto ci sono anche pattuglie della Polizia. Si tratta dei 1.600 lavoratori rimasti all'Ilva in Amministrazione straordinaria e attualmente in cassa integrazione straordinaria e dei lavoratori ArcelorMittal in cassa ordinaria (per un massimo di 1.273 operai la Cigo è stata prorogata il 30 dicembre per 13 settimane). I lavoratori hanno accesso piccoli fuochi sulla strada per riscaldarsi. Alcune autocisterne sono ferme e in attesa di disposizioni. Il sindacato di base Usb chiede il rifinanziamento dell'integrazione salariale al 10% per i cassintegrati e l'apertura di un tavolo di discussione sul Dl Taranto.