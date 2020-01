Borsa: Asia rimbalza, bene Tokyo e Cina

MILANO, 7 GEN - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico in rialzo dopo i cali di ieri: Tokyo guida il rimbalzo di giornata con una chiusura in aumento dell'1,6% per gli indici principali, con le Borse cinesi ampiamente positive nelle ultime battute della loro seduta (Shanghai +0,7%, Shenzhen solida anche alla vigilia +1,3%). In rialzo dello 0,9% finale Seul (+1,2% l'indice dei titoli tecnologici Kosdaq), bene Sidney che ha chiuso in aumento dell'1,3% sostenuta dalla materie prime, positive nel finale Hong Kong e Mumbai, mentre segnano un marginale calo solo Taiwan (-0,6%) e il listino indonesiano di Giacarta che si avvia alla chiusura con una limatura dello 0,1%. Leggermente positivi i futures sull'avvio dei mercati europei.