Borsa: Milano chiude in calo, -0,5%

MILANO, 6 GEN - Piazza Affari chiude in calo, dimezzando a fine seduta le perdite. Il Ftse Mib ha lasciato sul terreno lo 0,51% a 23.581 punti. Sono le banche a pesare sul listino con Nexi maglia nera in calo del 3,93% a 12,08 euro. Pesanti anche Unicredit (-1,8%), Banco Bpm (-2,3%) e Bper (-2,05%). I rischi geopolitici e le tensioni che scatenano sul petrolio hanno viceversa sostenuto Eni (+1,49%), Leonardo (+2,79%) e Saipem (+0,23%). Cauto rialzo per Enel (+0,2%).