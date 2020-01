Borsa Milano debole con Europa e banche

MILANO, 6 GEN - Avvicinandosi a metà giornata e in attesa dell'avvio di Wall Street, i cui futures suono negativi per meno di un punto percentuale, Piazza Affari prosegue in evidente calo ma senza strappi: l'indice Ftse Mib perde l'1,5%, con Francoforte in ribasso dell'1,6%, Parigi e Londra attorno all'1%. A Milano vendite soprattutto sui titoli bancari nonostante la calma sul mercato dei titoli di Stato e lo spread con la Germania stabile attorno a quota 163: Nexi e Unicredit cedono il 3,5%, Banco Bpm e Bper il 3,2%. In calo di oltre tre punti anche Prysmian tra gli industriali mentre Fca cede il 2,4%. In controtendenza Leonardo che sale di un punto percentuale ed Eni, in aumento dell'1,6% in linea con la crescita del prezzo del petrolio.