Borsa: Milano in calo come Europa

MILANO, 3 GEN - La Borsa di Milano (-1,2%) prosegue la seduta in calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. I mercati sono sotto pressione con le tensioni tra Usa e Iran dopo l'attacco a Bagdad nel quale è stato ucciso il generale iraniano Qassem Saleimani. Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta a 162 punti base con l rendimento del decennale italiano all'1,32%. A Piazza Affari scivolano Unipol (-3,3%) e Pirelli (-3,1%), Male anche Exor (-2,7%) e Fca (-2,5%). Andamento negativo per le banche con Banco Bpm (-3%), Fineco (-2,6%), Unicredit (-2%) e Mps (-1,5%). In rialzo solamente i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio che prosegue in rialzo. In rialzo Saipem (+0,8%), Eni (+0,7%), Tenaris (+0,3%).