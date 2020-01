Wall Street apre 2020 a livelli record

NEW YORK, 2 GEN - Wall Street apre il 2020 con tutti e tre i principali indici ai massimi di sempre. In apertura della prima giornata di contrattazioni al New York Stock Exchange il Dow Jones, il Nasdaq e l'indice S&P500 mettono a segno un record, estendendo cosi' la striscia positiva di primati che ha caratterizzato il 2019. In avvio di seduta il Dow Jones saliva dello 0,53%, il Nasdaq dello 0,91% e l'indice S&P500 dello 0,57%.