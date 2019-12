Inps: bilancio 2020, rosso giù a 6,38mld

ROMA, 30 DIC - Il bilancio di previsione 2020 dell'Inps chiude con un risultato di esercizio negativo pari a 6,38 miliardi di euro con un miglioramento del 35% rispetto alle previsioni del 2019.E' quanto si legge in una nota nella quale si precisai che il risultato è influenzato positivamente dalla previsione del gettito contributivo in crescita per 3,4 miliardi di euro relativo alla gestione del lavoro dipendente privato e dalla gestione separata. In termini negativi il bilancio registra un incremento dei crediti per 7,38 miliardi di euro.