Borsa: Europa in rosso, Milano (-0,5%)

MILANO, 30 DIC - Le Borse europee proseguono in calo con le prese di beneficio, in vista del nuovo anno quando saranno sciolti i nodi sulla brexit sul tema della guerra commerciale tra Usa e Cina. Nel Vecchio continente pesa il calo di EssilorLuxottica (-2,2%), dopo la frode subita in Thailandia con un impatto sui conti per 190 milioni di euro. In rosso Francoforte (-0,6%), Londra e Parigi (-0,3%) e Madrid (-0,4%). In calo anche Milano (-0,5%), appesantita dalle utility dopo la delibera sulla regolamentazione delle tariffe dal 2020 al 2025. In territorio negativo Italgas (-2,8%), Hera (-1,5%), A2a (-1,3%), Terna e Snam (-0,7%). Male anche il comparto dell'automobile con Ferrari (-1,4%), Fca (-0,9%) e Cnh (-0,7%). A Piazza Affari si mette in mostra As Roma (+3,3%), dopo la conferma delle trattative per la cessione della società. In positivo anche le banche con Mps (+0,8%), dopo la cessione di crediti deteriorati, Banco Bpm (+0,5%), Bper (+0,4%) e Ubi (+0,3%).