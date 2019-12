Borsa: Milano in calo, corre As Roma

MILANO, 30 DIC - La Borsa di Milano (-0,36%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari corre As Roma (+4,7%), con la conferma delle trattative per la cessione del club a Dan Friedkin. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 162 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,4%. In fondo al listino Italgas e Atlantia (-2,2%) e Ferrari (-1%). In rosso anche Stm, Prysmian (-0,9%) e Tim (-0,8%). Andamento negativo i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in aumento. In calo Tenaris (-0,9%), Saipem (-0,6%) e Eni (-0,5%). In rialzo le banche con Mps (+1%), dopo la cessione di crediti deteriorati per 1,8 miliardi di euro, Ubi e Bper (+0,5%), Intesa e Banco Bpm (+0,4%). Piatta Unicredit (-0,07%).