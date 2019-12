Petrolio: in aumento a 61,78 dollari

ROMA, 30 DIC - Quotazioni del petrolio in aumento con prezzi vicino ai massimi da tre mesi, spinti dall'ottimismo per gli sviluppi dell'economia per il miglioramento del clima commerciale da Usa e Cina. I contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio guadagnano così 6 centesimi (lo 0,1%) a 61,78 dollari al barile; il Brent sale di 16 centesimi a 68,32 dollari.