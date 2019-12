Risparmio,877 mld gestiti da robo advice

ROMA, 27 DIC - Sul mercato italiano le masse gestite da robo advisor supereranno a fine 2019 i 400 milioni di dollari (circa 358,2 milioni di euro). E' quanto riporta il Quaderno Fintech della Consob al "Valore della consulenza finanziaria e robo advice nella percezione degli investitori". Nel mondo le masse complessivamente gestite da robo advisors supereranno quest'anno e i 980 miliardi di dollari, oltre 877 milioni di euro. Il fenomeno è in netta crescita, si prevede che le masse gestite da robot saliranno nel mondo del 27% all'anno fino al 2023 quando raggiungeranno i 2.552 miliardi di dollari con 147 milioni di clienti serviti, mentre la crescita media in Italia nello stesso periodo sarà addirittura del 51% all'anno. La dimensione media dei patrimoni amministrati dagli algoritmi è però abbastanza ridotta (21 mila dollari di media nel mondo 14 mila in Italia). Lo studio analizza la percezione degli investitori a proposito del robo advice, la consulenza finanziaria dettata dagli algoritmi