Borsa: Europa prosegue in rialzo con Bce

MILANO, 27 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo, dopo le indicazioni contenute nel bollettino della Bce ed in attesa di conoscere il contenuto dei verbali del Fomc della Fed. Sullo sfondo resta l'attesa degli investitori sul fronte della Brexit e delle trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,2%. In rialzo Londra e Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,1%). Nel Vecchio continente marcia in terreno positivo il settore immobiliare (+0,6%), insieme all'energia (+0,5%) con il prezzo del petrolio che sfiora i massimi da tre mesi. Andamento negativo per le banche (-0,2%) con Banco Santander (-0,5%), Credit Agricole (-0,2%) e Bnp Paribas (-0,1%). In calo anche le Tlc (-0,1%) con Orange (-0,7%), Vodafone e Telefonica (-0,6%).