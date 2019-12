Borsa: Milano scivola ancora con banche

MILANO, 27 DIC - La Borsa di Milano (-0,5%) scivola ancora, in controtendenza con gli altri listini del Vecchio continente. Piazza Affari è appesantita dalle banche, mentre lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 167 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,42%. In fondo al listino Diasorin (-2,2%) e Unipol (-2%). Tra le banche procedono in calo Unicredit (-1,7%), Intesa, Fineco e Ubi (-1%), Banco Bpm (-0,8%) e Bper (-0,7%). In rosso anche Fca (-1%), in linea con gli altri marchi europei. Corrono Saipem (+2,4%), dopo i contratti da 1,7 miliardi di dollari, e Nexi (+2%). In positivo marciano anche Recordati (+0,8%) e Snam (+0,4%). In rialzo Mediaset (+0,3%) mentre è in rosso Tim (-0,8%).