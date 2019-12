Borsa: Milano (-0,4%) ultima in Europa

MILANO, 23 DIC - La Borsa di Milano (-0,4%) archivia in calo l'ultima seduta prima delle festività natalizie. Piazza Affari, ultima in europa, è appesantita da Atlantia (-4,8%), sottopressione dopo le novità del decreto milleproroghe che rendono più semplice la revoca delle concessioni. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 166 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,42%. Con Atlantia, che ha bruciato 883 milioni di euro di capitalizzazione, hanno chiuso in lieve calo, ma in linea con il listino, anche gli altri concessionari autostradali tra cui Astm e Autostrade Meridionali (-0,3%). In fondo al listino Hera (-1,9%), Juventus (-1,7%) e Generali (-1,6%). Tra le banche in territorio negativo c'è Unicredit (-0,9), Mps (-0,8%), Banco Bpm (-0,6%) e Ubi (-0,2%). In calo anche Fca (-1,1%), frenata da prese di beneficio il massimo degli ultimi 30 giorni toccato venerdì scorso. Giù anche Orsero (-1,9%), nel primo giorno sul segmento Star dopo aver lasciato Aim.