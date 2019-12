P.a.: Dadone, non solo soldi per merito

ROMA, 23 DIC - Non solo soldi per premiare i dipendenti pubblici con ruoli di responsabilità che si distinguono nel lavoro. Il riconoscimento può anche avvenire tramite anche altri canali. L'indicazione è nelle nuove linee guida per la misurazione delle performance, cosiddette pagelle. "E' importante non puntare soltanto sul premio di carattere monetario. Anzi, spesso l'autostima e il senso di appartenenza del dipendente pubblico si rafforzano più con altre forme", con "meccanismi premiali reputazionali, di coaching e mentoring interno", spiega sui social la ministra Fabiana Dadone.