Borsa: Europa cauta, Milano -0,6%

MILANO, 23 DIC - Borse europee caute dopo gli ordini Usa di beni durevoli inferiori alle stime in novembre (-2%), mentre l'indice Fed di Chicago sull'attività economica nazionale (+0,56%) è andato meglio. A parte Londra (+0,5%) e Parigi (+0,05%), prevale il segno meno davanti ali listini di Francoforte (-0,2%), Madrid (-0,33%) e Milano (-0,6%), fanalino di coda. Positivi i futures Usa. Tengono i produttori di semiconduttori Asml (+0,77%) e Ams (+0,45%), a differenza di Stm (-0,45%), mentre in campo bancario scivolano le spagnole Bankinter (-3,9%), Sabadell (-3,33%), Commerzbank (-2,85%) e Bankia (-1,68%). Lo spread in rialzo a 168,5 punti frena Unicredit (-1,2%) e Intesa (-0,85%) in Piazza Affari, dove Atlantia (-4%) sconta le modifiche sulle concessioni autostradali del Milleproroghe. Segno meno per gli automobilistici Renault (-1,76%), Daimler (-1,35%), Peugeot (-1,3%) e Fca (-1,1%), quest'ultima colpita da prese di beneficio. Bene Orsero (+1,59%), che ha lasciato Aim per essere scambiata nel segmento Star.