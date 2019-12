Borsa: Milano -0,6%, giù Altantia e Fca

MILANO, 23 DIC - Piazza Affari appare debole (-0,6%) a metà seduta, ultima tra le borse europee, a loro volta contrastate. Tira il freno Atlantia (-4,44%) penalizzata dal decreto Milleproroghe, che facilita la revoca alle concessioni autostradali da parte del Governo, mentre sono poco variati i titoli degli altri concessionari. In controtendenza Autogrill (+2,32%). Segno meno per Fca (-1,14%), oggetto di prese di beneficio dopo aver raggiunto venerdì scorso il massimo dell'ultimo mese di contrattazioni sulla scia dell'accordo sulla fusione con Psa. Lo spread in rialzo oltre quota 168 punti, nel giorno del collocamento di 6,5 miliardi di euro di Bot semestrali non favorisce i bancari Banco Bpm (-0,9%), Intesa (-0,87%) e Unicredit (-0,8%). Segno meno per Generali (-1,74%), Juventus (-1,55%), sconfitta dalla Lazio (+4,2%) in Super Coppa Italia, e Poste (-1,2%).