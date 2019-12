Borsa Europa negativa,Milano la peggiore

MILANO, 23 DIC - Le Borse europee sono perlopiù orientale al ribasso, dopo aver toccato di recente i massimi, in attesa del pinte per le festività natalizie che vedrà domani Milano chiusa e gli altri listini del Vecchi Continente con una seduta a orario ridotto. In attesa del report mensile della Bundesbank, Francoforte (+0,03%) è l'unica in parità (+0,03%) mentre Milano, appesantita da Atlantia è maglia nera (-0,62%) facendo peggio di Londra (-0,26%) e Parigi (-0,13%). Positivi comunque i futures Usa dove verranno diffusi i dati macro sugli ordini dei beni durevoli e la vendita di case nuove.