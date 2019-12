Borsa: Milano -0,43%, pesa Atlantia

MILANO, 20 DIC - La Borsa di Milano segna il peggior andamento in Europa con l'indice Ftse Mib (-0,43%) zavorrato da Atlantia che scivola de 3,6% per lo scontro col governo dopo la nuova norma sulle concessioni autostradali nel decreto Milleproroghe. Male poi Hera (-1,19%) e Fca (-0,92%) mentre sul fronte opposto brilla Nexi (+2,64%) sull'idea dopo l'accordo con Intesa sia più vicino quello per la fusione con Sia sotto la regia di Cdp. Acquisti anche su Fineco (+0,4659 e Saipem (+0,42%9. Fuori da paniere principale Mediaset è in crescita (+0,86%) con la nuova offensiva di Vivendi in vista dell'assemblea per le modifiche dello statuto della holding europea Mfe. In risposta all'attacco del socio francese il gruppo di Cologno monzese ha in programma un Cda in giornata.