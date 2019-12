Confcommercio, per regali boom online

ROMA, 21 DIC - Per i regali di Natale i negozi si confermano i primi canali d'acquisto scelti dai consumatori (il 71,2% presso la grande distribuzione, il 57% nei piccoli esercizi commerciali), ma sono sempre più numerosi coloro che, nel mese di dicembre, ricorrono al web: negli ultimi 10 anni sono passati dal 3,8% a quasi il 55%. E' quanto risulta da un'indagine svolta da Confcommercio sugli acquisti natalizi. Tra i prodotti maggiormente acquistati sul web prevalgono carte regalo e buoni digitali (83,8%), abbonamenti a piattaforme di streaming (81,7%), biglietti per concerti (76,6%), trattamenti di bellezza (59%); il 45% dei consumatori utilizza siti di e-commerce specializzati, il 38,8% siti di aggregatori consolidati (in prevalenza Amazon, Ebay e Zalando), il 36% siti di e-commerce che hanno anche negozi fisici. Prezzi più convenienti (81,4%) e comodità (74,2%), sono le principali motivazioni che spingono i consumatori ad acquistare sul web.