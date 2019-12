Borsa: Milano migliore in Europa

MILANO, 20 DIC - La Borsa di Milano prosegue la seduta con slancio e guida i listini del Vecchio Continente. A Piazza Affari corre Nexi (+1,6%), dopo l'accordo con Intesa Sanpaolo (+0,8%) che vede la banca entrare nel capitale con una quota del 9,9%. Stabile lo spread tra Btp e Bund che ha avviato la seduta a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,38%. Andamento positivo per le banche con Mps (+1,7%), Banco Bpm (+1,2%) Fineco (+1,1%) e Unicredit (+0,7%). In cima al listino principale svetta Leonardo (+1,7%) e Hera (+1,6%). Si mostra in buona forma Fca (+0,5%), dopo le nozze con Peugeot e con l'accordo raggiunto con Tupy per la vendita del business componenti automobilistici in ghisa. In rialzo i titoli legati al petrolio con Tenaris (+0,8%), Eni (+0,5%) e Saipem (+0,2%). Bene Tim (+0,8%), all'indomani dell'annuncio dell'alleanza in Brasile con Telefonica sulle reti.