Grave incidente per Lapo,'ora va meglio'

TORINO, 19 DIC - Lapo Elkann ha avuto un grave incidente d'auto una decina di giorni fa a Tel Aviv, tappa di un viaggio in Israele. E' stato ricoverato in reparto emergenze in coma. Ora è ritornato in Europa ed è in convalescenza. "Ringrazio Dio e i medici", ha commentato Lapo Elkann.