Borsa: Milano bene (+0,28%), brilla Snam

MILANO, 19 DIC - Piazza Affari acquista slancio (+0,28%), dopo una apertura quasi piatta, tra investitori poco impressionati dall'impechment votato nella notte dalla Camera Usa contro Trump, vista la maggioranza del Senato in mano ai repubblicani. Guidano i rialzi i titoli dell'energia più difensivi come Snam (+1,16%), Enel (+0,92%) e Terna (+0,82%). Continuano gli acquisti su Fca in scia all'accordo con Psa mentre retrocede Exor (-0,31%) così come Cnh (-0,43%). Segno meno anche per i finanziari Generali (-0,46%), Bper (-0,40%) e Unipol (-0,26%) mentre lo spread è poco mosso a 160 punti.