Alitalia: Patuanelli,no regalo Lufthansa

ROMA, 18 DIC - Non è stato ancora "individuato" l'acquirente di Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera sul decreto Alitalia, sottolineando che "non corrisponde al vero" la tesi "di regalare la compagnia a Lufthansa". Il ministro ha spiegato che "ci sono le possibilità di rilanciare la compagnia, il costo del personale non è quello che determina la perdita e lo spezzatino non è una risposta al mercato". Ma ha precisato che "sul fronte costi ci sono molti elementi su cui intervenire". Patuanelli "non ha escluso che ci sia un intervento pubblico anche in questa fase della procedura" e ricordato che la compagnia "perde ogni mese quasi 2 milioni di euro", dicendosi anche lui "preoccupato" per Alitalia. "Se fosse stato semplice risolvere questo problema non staremmo qui dal 2008", ha detto.