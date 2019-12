Borsa, Hong Kong apre a +0,37%

PECHINO, 18 DIC - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in positivo, in scia ai nuovi record di Wall Street: l'Hang Seng segna in avvio un rialzo dello 0,37%, a 27.946,74 punti. Poco mosse invece Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite cedono rispettivamente 0,95 punti, a quota 3.021,47, e lo 0,06%, a 1.707,76 punti.