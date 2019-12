Fca, via libera consiglio Psa ad accordo

PARIGI, 17 DIC - Via libera del consiglio di sorveglianza di Psa al Protocollo di accordo per le nozze con Fiat-Chrysler: lo dicono all'ANSA fonti vicine al dossier. Secco "no comment", invece dal gruppo Psa, che non conferma ma nemmeno smentisce le indiscrezioni. L'annuncio ufficiale dell'accordo, pronosticato da entrambe le parti entro fine anno, è atteso domani.