Oltre 56% lavoratori attento a pranzo

MILANO, 17 DIC - Oltre il 56% dei lavoratori fa attenzione a ciò che mangia e sceglie una dieta sana. Non solo, "mentre in passato si preparava il cibo da casa e si pranzava davanti alla scrivania, oggi si esce per staccare e si cerca cibo sano". A spiegare l'evoluzione della pausa pranzo degli italiani è l'a.d di Edenred Italia, Luca Palermo, sulla base del Food Barometer 2019, l'indagine annuale condotta nell'ambito del programma F.O.O.D. (Fighting obesity through offer and demand), di cui Edenred è main partner. Altro trend in crescita è la pausa pranzo "digitale" attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, app su smartphone e servizi di food delivery. "Con la digitalizzazione dei nostri sistemi, sta diventando sempre più facile mettere in connessione le piattaforme di consegna di cibo a domicilio con i lavoratori che vogliono fruire della pausa pranzo in questo modo", dice Palermo, spiegando che stanno anche nascendo attori online "attenti all'offerta di pasti equilibrati, sempre più scelti dai lavoratori".