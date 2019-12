Borse in Asia euforica, guardano a Usa

MILANO, 17 DIC - Seduta in rialzo sulle Borse asiatiche in un clima di euforia dopo che Wall Street ha raggiunto nuovi massimi tra l'ottimismo sui colloqui commerciali tra le due maggiori economie del mondo. L'indice benchmark della regione ha guadagnato fino allo 0,7% sui massimi da giugno 2018, guidato dal rimbalzo di Corea (+1,27%) e Hong Kong (+1,02%). Bene anche Tokyo che ha guadagnato lo 0,59% e Shanghai l'1,36 per cento.