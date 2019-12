Reddito a oltre un milione di famiglie

ROMA, 16 DIC - Sono 1.066.000 le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte dall'Inps tra aprile e novembre. Tra queste 51.681 sono decadute e quindi le famiglie beneficiarie di Reddito (890.756) e pensione di cittadinanza (123.673) sono nel complesso 1.014.429. Il dato arriva dall'Osservatorio dell'Inps sulla misura introdotta con la manovra dal Governo gialloverde. In media l'importo per famiglia è di 484,44 euro con un massimo in Campania di 554 euro. Le domande che sono state respinte sono 444.494 mentre oltre 112.000 risultano in lavorazione. Napoli è la provincia italiana con più percettori di reddito e pensione di cittadinanza con quasi 120.000 beneficiari (118.193, esclusi coloro che hanno avuto la domanda accolta ma che è in seguito decaduta), più di Lombardia (84.952) e Veneto (30.531) messi insieme. La Campania ha quasi 200.000 percettori di reddito e pensione di cittadinanza e con oltre 196.000 persone che hanno il beneficio concentra quasi un quinto di tutti i percettori in Italia.