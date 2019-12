Gronda: De Micheli, a gennaio la firma

GENOVA, 16 DIC - A gennaio potrebbe arrivare il via libera per il progetto esecutivo per la Gronda di Genova, il raddoppio autostradale nel ponente della città. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli dopo un vertice in prefettura con il sindaco Marco Bucci e il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Abbiamo fatto il punto sulla parte autorizzativa, perché abbiamo completato l'analisi costi-benefici. Invieremo il progetto esecutivo per l'approvazione al consiglio superiore dei lavori pubblici. A gennaio potrà essere pronto per la firma". "Il progetto che è stato analizzato dall'unità di missione per l'analisi costi-benefici è uno solo", ha detto De Micheli. "Tutte le valutazioni di miglioramento hanno ricevuto le risposte necessarie. Quindi c'è un solo progetto che è in fase di valutazione con alcuni approfondimenti che sono stati fatti. Casualmente, da quando mi sono insediata le valutazioni si sono concluse 15 giorni fa. Tra poco pubblicheremo l'analisi poi sarà questione di qualche settimana".