Borsa: Milano cauta (+0,2%) bene Snam

MILANO, 16 DIC - Piazza Affari appare cauta (Ftse Mib +0,26%), con Snam (+2%) in testa nel primo giorno del riacquisto di titoli fino a 150 milioni di euro entro il prossimo mese di marzo. Bene la Juventus (+1,7%), dopo la vittoria sull'Udinese, e Nexi (+1,7%), spinta dal progetto di integrazione con Sia. In luce anche Italgas (+1,3%), Hera (+1,2%) e Atlantia (+1%). Cauta Prysmian (+0,57%) che ha presentato un nuovo tipo di fibra ottica per le Tlc. Il rialzo dello spread oltre 159 punti rallenta i bancari Intesa (+0,47%), Unicredit (+0,08%) e Banco Bpm (-0,2%) dopo il piano del Governo sul salvataggio di Popolare Bari. Tiene Fca (+0,4%), dopo il sostanziale via libera del governo di Parigi all'imminente fusione con Peugeot (-0,05%). Prese di beneficio per Buzzi (-1,7%), bocciata dagli analisti di Barclays, che indicano un prezzo obiettivo di 20 euro, contro gli attuali 22,1.