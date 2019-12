Borsa:Europa allunga passo, Milano +0,7%

MILANO, 16 DIC - Allungano il passo le principali borse europee nonostante il calo della fiducia dei manager del settore manifatturiero in Francia e in Germania rispetto a novembre, mentre è atteso in rialzo il dato inglese e quello dell'intera Ue. Londra (+1,3%) è la migliore seguita da da Milano, Parigi e Madrid (+0,8% tutte), mentre Francoforte resta un po' più indietro (+0,58%). Positivi i futures Usa in vista della fiducia dei manager americani e dell'indice manifatturiero dello stato di New York. Sugli scudi, con la sterlina in rialzo a 1,33 dollari e a 1,2 euro, le inglesi Barclays (+2,88%), Rbs (+2,62%), Standard Chartered (+2,1%) e Lloyds (+1,9%). Sugli scudi anche le spagnole Ciaxa 8+1,42%)e Bankia (+1,53%), mentre in Piazza Affari salgono Intesa (+0,88%) e Unicredit (+0,64%) dopo il salvataggio della Popolare Bari. In calo Mps (-0,14%).