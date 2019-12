Borsa: Milano in rialzo, bene Juventus

MILANO, 16 DIC - Piazza Affari conferma il rialzo dell'apertura (Ftse Mib +0,6%), spinta da Juventus (+1,9%), dopo la vittoria sull'Udinese, da Nexi (+1,4%), sulla scia del progetto di integrazione con Sia, e da Amplifon (+0,8%). In luce anche Hera (+1,2%), Prysmian (+1%) e Atlantia (+0,9%). Tengono i bancari Intesa (+0,7%), Unicredit (+0,5%) e Banco Bpm (+0,4%) dopo il piano del Governo sul salvataggio di Popolare Bari. Bene Fca (+0,6%), in attesa di finalizzare il progetto di fusione con Peugeot (-0,32% a Parigi). Prese di beneficio per Buzzi (-1,64%), bocciata dagli analisti di Barclays, che indicano un prezzo obiettivo di 20 euro, contro gli attuali 22,13. Sugli scudi tra i minori il Banco di Sardegna (+6%), dopo l'esito dell'Ops di Bper (+0,11%). Bene anche Alerion (+4,44%) e Banca Profilo (+4,26%), deboli Basicnet (-3,25%), Ovs (-2,75%) e Safilo (-2%).