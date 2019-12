Petrolio: in calo a 59,86 dollari

ROMA, 16 DIC - Avvio di settimana in calo per le quotazioni del petrolio dopo l'exploit dei giorni scorsi, in attesa di sviluppi concreti sull'accordo tra Usa e Cina sui dazi. I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio cedono lo 0,4% a 59,86 dollari al barile. Il Brent perde lo 0,3% a 65 dollari al barile.