Voci su dazi, Hong Kong apre a +1,85%

PECHINO, 13 DIC - La Borsa di Hong Kong vola in avvio con i report dei media sull'accordo raggiunto da Usa e Cina sulla 'fase uno' del più ampio dossier commerciale, comprensiva della cancellazione dei dazi addizionali americani sull'import di 156 miliardi di dollari di beni made in China attesi dal 15 dicembre: l'Hang Seng sale nelle prime battute dell'1,85%, a 27.494,51 punti. In forte rialzo anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite guadagnano, rispettivamente, lo 0,76% a 2.937,78 punti, e lo 0,74%, a quota 1.648,38.