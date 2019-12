Cdp lancia prima scuola manager turismo

ROMA, 12 DIC - Cassa depositi e prestiti lancia la 'Scuola italiana di ospitalità' per la formazione del management del settore. I primi corsi, riservati al personale esperto, penderanno il via dal 2020. Dal 2021 partirà un master per poi passare a corsi di laurea. L'Istituto, che sarà istituito da Th Resort, avrà sede nel complesso immobiliare dell'ex Ospedale a mare al Lido di Venezia. "Siamo partiti con l'idea di creare da zero una realtà che era un evidente buco di mercato: l'Italia, che è famosa in tutto il mondo per il suo turismo, non aveva una struttura per la formazione di alta qualità", dice l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo. Fino ad oggi non esisteva una scuola in Italia di alta hotellerie, mentre ne esistono tante a livello europee. Con la 'Scuola di Ospitalità' vogliamo rispondere alle esigenze del mercato per rafforzare le competenze in campo tecnologico, unendole al tocco italiano per l'accoglienza".