Borsa:Milano chiude in rialzo,giù Safilo

MILANO, 11 DIC - La Borsa di Milano chiude in positivo, in linea con gli altri listini europei. Nel Vecchio continente c'è ottimismo per le trattative tra Usa e Cina per i dazi e sulle prossime mosse di Fed e Bce. A Piazza Affari crolla Safilo (-25,5%), dopo il nuovo piano al 2024 e il taglio degli obiettivi al 2020. In lieve calo lo spread tra Btp e Bund che chiude a 152 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,20%. In cima al listino principale Nexi (+3,8%) e Buzzi (+2,3%). Corrono anche Pirelli (+1,6%), Atlantia (+1,5%) ed Stm (+1,4%). Deboli le banche con Mps (-2,6%), Fineco (-1%), Ubi (-0,5%), Banco Bpm e Bper (-0,1%). Tra gli istituti di credito archiviano la seduta in positivo Unicredit (+0,3%) e Intesa (+0,2%). Andamento negativo per i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in calo a New York. In rosso Saipem (-1,6%) ed Eni (-0,5%) mentre è in controtendenza Tenaris (-0,2%). Seduta in calo anche per Fca (-1,5%) e Moncler (-1,9%).