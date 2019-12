Borsa: Europa rallenta, Milano stabile

MILANO, 11 DIC - Accorciano il passo le principali borse europee, con Londra (-0,06%) e Parigi (-0,11%) in territorio negativo, mentre resistono al di sopra della parità Francoforte (+0,28%) e Madrid (+0,38%) e Milano (Ftse Mib -0,05%) poco mossa. Negativi i futures Usa, in vista della decisione della Fed sui tassi e del deficit pubblico di novembre, previsto in aumento a oltre 206 miliardi di dollari. Gli occhi sono puntati sulle elezioni britanniche di domani, una sorta di secondo referendum sulla Brexit e sul primo esecutivo della Bce sotto la guida di Christine Lagarde, che lascerà, come da attese, i tassi invariati.