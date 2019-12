Petrolio: poco mosso 58,9 dollari barile

ROMA, 10 DIC - Quotazioni del petrolio poco mosse dopo i netti rialzi della scorsa settimana in attesa dei dati sulle scorte Usa previsti in calo e di sviluppi nella guerra dei dazi.I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio perdono 4 centesimi a 58,9 dollari al barile. Il Brent è a 64,17 in calo dello 0,1%.