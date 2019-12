Borsa: Hong Kong apre positiva, a +0,06%

PECHINO, 9 DIC - La Borsa di Hong Kong apre gli scambi in rialzo in scia ai solidi dati Usa sull' occupazione, alle persistenti ipotesi d'intesa sul commercio tra Usa e Cina, e all'indomani di un'altra manifestazione pacifica di massa anti-governativa e pro-democrazia che secondo gli organizzatori ha mobilitato nell'ex colonia 800.000 persone: l'Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,06%, a 26.513,97 punti. Positive anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite segnano in avvio progressi, rispettivamente, dello 0,08% (a 2.914,46 punti) e dello 0,23%, a quota 1.644,16.