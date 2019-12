Usa: a novembre +266.000 posti di lavoro

WASHINGTON, 6 DIC - L'economia americana a novembre ha creato 266.000 nuovi posti di lavoro, molto sopra le attese che erano di circa 180.000. Il tasso di disoccupazione cala dal 3,6% al 3,5%, il livello piu' basso dal 1969. Il balzo dei posti di lavoro (128 mila in ottobre) si spiega pero' in parte col fatto che lo scorso mese sono tornati al lavoro dopo sei settimane di sciopero circa 50 mila dipendenti della Gm, che non erano quindi stati inclusi nel rapporto di ottobre.